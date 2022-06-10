Россия будет жить лучше. Через 10 лет?

Владимир Путин в четверг на встрече с бизнесменами в очередной раз пообещал успехи в развитии, объявил, что “Россию невозможно обнести забором, у не было и не будет закрытой экономики”.

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При этом он дал понять, что собирается во внешней политике следовать курсу на экспансию в духе императора Петра I. Об обещаниях президента и реальности - экс премьер-министр России, председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов.

Видеоэфир 10 июня в 19:05

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