Дороги к свободе. Петр Порошенко о войне и переговорах с Россией
Как изменилась Украина за месяцы войны? Можно ли о чем-то договориться с Путиным? Что должно измениться в подходах Запада к войне? Виталий Портников расспрашивает пятого президента Украины, депутата Верховной Рады Петра Порошенко.
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