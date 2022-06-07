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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Петр Порошенко о войне и переговорах с Россией

Дороги к свободе. Петр Порошенко о войне и переговорах с Россией
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Дороги к свободе. Петр Порошенко о войне и переговорах с Россией

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Как изменилась Украина за месяцы войны? Можно ли о чем-то договориться с Путиным? Что должно измениться в подходах Запада к войне? Виталий Портников расспрашивает пятого президента Украины, депутата Верховной Рады Петра Порошенко.

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