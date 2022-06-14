Как изменилась Украина за месяцы войны? Можно ли о чем-то договориться с Путиным? Что должно измениться в подходах Запада к войне? Об этом Виталий Портников расспрашивает пятого президента Украины, депутата Верховной Рады Петра Порошенко. Эфир в 20:30.
Петр Порошенко: не верьте Путину. Эфир в 20:30
Пятый президент Украины о войне и переговорах с Россией
Как изменилась Украина за месяцы войны? Можно ли о чем-то договориться с Путиным? Что должно измениться в подходах Запада к войне? Об этом Виталий Портников расспрашивает пятого президента Украины, депутата Верховной Рады Петра Порошенко. Эфир в 20:30.
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