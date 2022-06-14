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Петр Порошенко: не верьте Путину. Эфир в 20:30

Пятый президент Украины о войне и переговорах с Россией

Как изменилась Украина за месяцы войны? Можно ли о чем-то договориться с Путиным? Что должно измениться в подходах Запада к войне? Об этом Виталий Портников расспрашивает пятого президента Украины, депутата Верховной Рады Петра Порошенко. Эфир в 20:30.

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