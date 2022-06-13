Россия с начала войны продала энергоносители на 98 млрд долларов

За первые 100 дней вторжения в Украину Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 98 миллиардов долларов. Основной покупатель – страны Евросоюза. Об этом пишет Центр по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA).

На ЕС пришелся 61% российского экспорта энергоносителей, что составило 60 миллиардов долларов. Основные страны-потребители – Германия (свыше 12 миллиардов) и Италия (свыше 7 миллиардов). Главный импортер российских нефти и газа вне Евросоюза – Китай (12,6 миллиарда).

В отчёте CREA сказано, что объёмы экспорта российских энергоносителей снизились в мае на 15% по сравнению с довоенными показателями, но увеличение спроса на ископаемое топливо принесло России "неожиданную прибыль": эскпортная стоимость российских энергоносителей на 60% выше, чем в прошлом году.