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Индия ведет переговоры об удвоении импорта российской нефти

Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Роснефть

Индия ведет переговоры об удвоении импорта российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планом закупок.

По их данным, Индия надеется покупать нефть у "Роснефти" со скидкой, так как международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за российского вторжения в Украину.

Если эти соглашения будут заключены, поставки будут проводиться отдельно от тех, что поступали из России в Индию до этого. Подробности насчет объема закупок нефти и цен пока еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны финансировать грузы.

Как пишет Bloomberg, с конца февраля до начала мая Индия купила более 40 млн баррелей российской нефти. По подсчетам издания, это примерно на 20% больше, чем за весь 2021 год. Согласно данным Kpler, в апреле 2022 года Россия поставляла в Индию 284 000 баррелей нефти в день, в мае — 740 000 баррелей. В мае 2021 года этот показатель составил 34 000.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть. ЕС принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России. Болгария и Хорватия получат отсрочки на поставки вакуумного газойля и нефти по морю.

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