Канада запретила экспорт в Россию 28 "жизненно важных" видов услуг

Канада 8 июня расширила санкции против России. Об этом сообщается на сайте канадского министерства иностранных дел.

Под новый запрет попало сотрудничество с российскими нефтегазовыми и химическими компаниями. Им запрещено предоставлять 28 видов "жизненно важных" услуг, среди которых строительные и инженерные работы, транспортировка нефти и газа, продажа металлов, руд, древесины и химикатов.

На нефтяную, газовую и химическую промышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России, отмечает МИД Канады. Санкции вводятся в ответ на "продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение в Украину".