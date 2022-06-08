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Канада запретила экспорт в Россию 28 "жизненно важных" видов услуг

Канада 8 июня расширила санкции против России. Об этом сообщается на сайте канадского министерства иностранных дел.

Под новый запрет попало сотрудничество с российскими нефтегазовыми и химическими компаниями. Им запрещено предоставлять 28 видов "жизненно важных" услуг, среди которых строительные и инженерные работы, транспортировка нефти и газа, продажа металлов, руд, древесины и химикатов.

На нефтяную, газовую и химическую промышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России, отмечает МИД Канады. Санкции вводятся в ответ на "продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение в Украину".

  • 24 февраля 2022 года – в день, когда Россия начала войну в Украине, Канада ввела санкции против 58 физических и юридических лиц, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и министра финансов Антона Силуанова. В мае под канадские санкции также попала бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют приближенной президента России Владимира Путина и матерью двоих его детей.
  • Евросоюз в рамках шестого пакета санкций 31 мая согласовал частичное эмбарго на российскую нефть (поставки по трубопроводам останутся) и запрет на страхование морских перевозок российской нефти.

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