Блогер сбежала из-под ареста - она пять дней находится на границе с Грузией

Блогер Инса Ландер из Кабардино-Балкарии бежала из-под домашнего ареста и вечером 12 июня попыталась пересечь сухопутную российско-грузинскую границу в районе Верхнего Ларса. Грузинские пограничники не пропускают ее в страну уже пять дней – ей приходится ночевать в нейтральной зоне между двумя странами, сообщает Кавказ.Реалии.

По словам директора Free Russia Foundation в Грузии Егора Куроптева, у Ландер нет еды и воды – ею делятся пересекающие границу люди. При этом полиция не пропустила к блогеру представителей уполномоченного по правам человека в Грузии и местного отделения Free Russia Foundation, грузинский МИД и МВД также пока никак не повлияли на ситуацию. С чем пограничники связывают отказ в пересечении границы, не сообщается. В России Ландер грозит срок и заключение в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.

В России блогера обвинили в вербовке в террористическую организацию. Куроптев заявил, что дело построено на ее переписке во ВКонтакте в 2014 году. Последние годы перед арестом она занималась расследованием возможных злоупотреблений благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии. Правозащитники считают уголовное преследование политически мотивированным.

В феврале суд снова продлил ей домашний арест, который блогер отбывала с конца прошлого года.

Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра сообщил, что Литва готова перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе.