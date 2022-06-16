Блогер сбежала из-под ареста - она пять дней находится на границе с Грузией

Блогер Инса Ландер из Кабардино-Балкарии бежала из-под домашнего ареста и вечером 12 июня попыталась пересечь сухопутную российско-грузинскую границу в районе Верхнего Ларса. Грузинские пограничники не пропускают ее в страну уже пять дней – ей приходится ночевать в нейтральной зоне между двумя странами, сообщает Кавказ.Реалии.
По словам директора Free Russia Foundation в Грузии Егора Куроптева, у Ландер нет еды и воды – ею делятся пересекающие границу люди. При этом полиция не пропустила к блогеру представителей уполномоченного по правам человека в Грузии и местного отделения Free Russia Foundation, грузинский МИД и МВД также пока никак не повлияли на ситуацию. С чем пограничники связывают отказ в пересечении границы, не сообщается. В России Ландер грозит срок и заключение в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.
В России блогера обвинили в вербовке в террористическую организацию. Куроптев заявил, что дело построено на ее переписке во ВКонтакте в 2014 году. Последние годы перед арестом она занималась расследованием возможных злоупотреблений благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии. Правозащитники считают уголовное преследование политически мотивированным.
В феврале суд снова продлил ей домашний арест, который блогер отбывала с конца прошлого года.
Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра сообщил, что Литва готова перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе.
- Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря и отвезли на допрос в УФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- В мае жители северокавказских республик заявили о трудностях в прохождении сухопутной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс". Они рассказали Кавказ.Реалии, что пограничники без объяснения причин не пропускают, в частности, уроженцев Чечни, даже если речь идет о транзитной поездке. В разговоре с редакцией сотрудники пограничной службы Грузии эти жалобы отвергали.