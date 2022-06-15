В Германии судят организатора покушения на критика Кадырова

Сегодня Высший земельный суд Мюнхена начнет рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Чечни, которого обвиняют в организации покушения на правозащитника, брата оппозиционного ютуб-блогера Тумсо Абдурахманова, Мухаммада Абдурахманова, сообщает Кавказ.Реалии.
По данным прокуратуры Германии, организовать убийство критика режима обвиняемому, который в сообщениях следствия фигурирует как Валид Д., в 2020 году поручили спецслужбы Чечни. Адрес проживания Абдурахманова на территории Германии обвиняемому якобы сообщил один из сотрудников Ведомства по охране конституции ФРГ – правоохранительные органы начали расследование по факту разглашения секретных сведений.
Как сообщает Deutsche Welle, дело о покушении строится в том числе на показаниях главного свидетеля – также уроженца Чечни который должен был стать исполнителем убийства. Свидетель в декабре 2020 года рассказал об этом самому Абдурахманову.
В доме обвиняемого провели обыск – у него нашли пистолет Макарова с глушителем. Судить Валида Д. будут за организацию тяжкого преступления и нарушение закона об оружии.
Перед началом процесса Абдурахманов обратился к суду с письменным заявлением, в котором сообщил о политической подоплеке неудавшегося покушения.
- Как ранее рассказал Мухаммад Абдурахманов, организация покушения на него была поручена Пахруди Эдильгириеву, двоюродному брату главы Чечни Рамзана Кадырова. Эдильгириев нашел проживающего в Германии посредника – Валида Дадакаева – и передал ему деньги. Пистолет Макарова для убийства Дадакаев купил у своего родственника, Романа Цакаева. Последний был уже известен тем, что в 2019 году записывал оскорбления в адрес Тумсо Абудрахманова. Оружие Дадакаев тайно провез в Германию.
- В прошлом году власти Германии согласились пересмотреть отказ предоставить убежище Мухаммаду Абдурахманову. Ранее суд сослался на отсутствие в прошении "нового обоснования" для принятия положительного решения.
- Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале 2020 года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России.
- В интервью Кавказ.Реалии Тумсо Абдурахманов рассказал, что он думает о выводах расследования о нападении на него и о своей жизни после покушения.
- В августе 2019 года в Берлине застрелен бывший полевой командир чеченских сепаратистов Зелимхан Хангошвили. 15 декабря 2021 года суд приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хангошвили. По мнению прокуроров, убийство было заказано российскими спецслужбами. Ранее расследователи из проекта Bellingcat, журнала Der Spiegel и российского The Insider установили, что Красиков мог служить в спецподразделении ФСБ "Вымпел".
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