Лицом к событию. Змеиный выпустил жало

Украина отправила Россию с острова Змеиного вслед за ее кораблем. Россия делает вид, что уход был добровольным. Месть не заставляет себя ждать. В гостях: военные эксперты Юрий Федоров и Александр Коваленко, политический аналитик Андрей Колесников.
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