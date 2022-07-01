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Лицом к событию

Змеиный выпустил жало

Сергей Шойгу, Владимир Путин и остров Змеиный, коллаж

Украина отправила Россию с острова Змеиного вслед за ее кораблем. Россия делает вид, что уход был добровольным. Месть не заставляет себя ждать. Под ударом мгновенно отказывается Сергеевка Одесской области. Гибнут мирные люди. Вот такую "спецоперацию" поддерживают граждане РФ? Новые цифры опросов Левады. В гостях: военные эксперты Юрий Федоров и Александр Коваленко, политический аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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