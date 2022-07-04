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Лицом к событию. Паранойя. Одна дороже другой

Лицом к событию. Паранойя. Одна дороже другой
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Лицом к событию. Паранойя. Одна дороже другой

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Безумное количество анализов должны сдавать все, кто приближается к Владимиру Путину. Почему выплаты, которые родня получает за своих погибших сыновей и отцов, вызывают больше ажиотажа, чем сама гибель этих людей? Хоккеист Федотов - наказание армией за намерение уехать в Штаты?

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