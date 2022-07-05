Паранойя. Одна дороже другой

1. Абсолютно безумное количество анализов должны сдавать все, кто должен приблизиться к Владимиру Путину. Анализы и карантины, карантины и анализы. Миллиарды бюджетных рублей, как гласит исследование BBC. Специалисты утверждают, что налицо параноидальный страх заразиться. Какова природа этого страха? Сколько еще страна за него заплатит?

2. Почему выплаты, которые родня получает за своих погибших сыновей и отцов, вызывают в РФ больше ажиотажа, чем собственно гибель этих людей?

3. Хоккеист Федотов - наказание армией за намерение уехать в Штаты?

Об этом - гости программы "Лицом к событию": аналитик Семен Новопрудский, политик Григорий Михнов-Войтенко, спортивный обозреватель Алексей Андронов. Ведущая Елена Рыковцева