Атлас мира. Выбор Израиля - и чего теперь ждать Киеву и Москве

Что ждет Израиль после новых парламентских выборов 1 ноября, и как может поменяться после них внешняя политика страны? Нарастают ли сейчас трения между Израилем и Россией из-за войны в Украине, и как трансформировались отношения Израиля с Киевом за последние месяцы?