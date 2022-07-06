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Атлас мира. Выбор Израиля - и чего теперь ждать Киеву и Москве

Атлас мира. Выбор Израиля - и чего теперь ждать Киеву и Москве
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Атлас мира. Выбор Израиля - и чего теперь ждать Киеву и Москве

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Что ждет Израиль после новых парламентских выборов 1 ноября, и как может поменяться после них внешняя политика страны? Нарастают ли сейчас трения между Израилем и Россией из-за войны в Украине, и как трансформировались отношения Израиля с Киевом за последние месяцы?

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