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США и Израиль подписали "Иерусалимскую декларацию"

Джо Байден и Яир Лапид, подписание "Иерусалимской декларации", Израиль, 14 июля 2022 года

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали в четверг в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

В документе, который получил название "Иерусалимская декларация", подчёркивается готовность США поддерживать безопасность Израиля. Кроме того, США и Израиль обязались совместно противодействовать Ирану в его стремлении разработать ядерное оружие.

В декларации также сказано, что США будут сотрудничать с другими партнёрами для противостояния иранской агрессии.

В документе подчеркивается приверженность обеих стран к демократии и верховенству права и призыв к "тиккун олам". Это понятие в иудаизме, означающее процесс восстановления мира, потерявшего гармонию.

Кроме того, США и Израиль подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и заявили о важности продолжения гуманитарной помощи стране.

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