В Екатеринбурге задержан глава местного "Мемориала" Алексей Мосин

В Екатеринбурге в четверг утром сотрудники полиции по борьбе с экстремизмом (центра "Э") задержали историка, руководителя местного отделения "Мемориала" Алексея Мосина. Об этом "ОВД-Инфо" сообщил правозащитник Анатолий Свечников.

Алексей Мосин сегодня должен был принять участие в XIV Международной научной конференции из цикла "История сталинизма", которая проходит в Ельцин-центре. Перед задержанием сотрудники полиции опросили правозащитника.

По информации telegram-канала УралLive, в полицию было подано заявление, где сообщалось о возможной противоправной деятельности "Мемориала", поэтому полицейские направились с проверкой в офис правозащитной организации. Там они, судя по всему, ищут экстремистскую литературу.

Ранее суд отклонил иск, который Мосин подавал к Окружному дому офицеров с требованием снять барельеф Сталина.