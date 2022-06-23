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В Екатеринбурге задержан глава местного "Мемориала" Алексей Мосин

Алексей Мосин

В Екатеринбурге в четверг утром сотрудники полиции по борьбе с экстремизмом (центра "Э") задержали историка, руководителя местного отделения "Мемориала" Алексея Мосина. Об этом "ОВД-Инфо" сообщил правозащитник Анатолий Свечников.

Алексей Мосин сегодня должен был принять участие в XIV Международной научной конференции из цикла "История сталинизма", которая проходит в Ельцин-центре. Перед задержанием сотрудники полиции опросили правозащитника.

По информации telegram-канала УралLive, в полицию было подано заявление, где сообщалось о возможной противоправной деятельности "Мемориала", поэтому полицейские направились с проверкой в офис правозащитной организации. Там они, судя по всему, ищут экстремистскую литературу.

Ранее суд отклонил иск, который Мосин подавал к Окружному дому офицеров с требованием снять барельеф Сталина.

  • Правозащитный центр "Мемориал" объявлен в России "иностранным агентом" и ликвидирован по решению суда.
  • На прошлой неделе сторонники ликвидированного решением суда правозащитного центра "Мемориал" объявили о создании общественной организации Центр защиты прав человека "Мемориал". В её планы помимо защиты пострадавших от произвола правоохранительных органов и поддержки политзаключенных также входит защита прав беженцев из Украины.

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