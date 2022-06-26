Лидеры G7 обсуждают конкуренцию Китаю и помощь Украине

Всех лидеров стран "Группы семи" (G7) беспокоит глобальный кризис на фоне роста инфляции и замедления экономического роста. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после посвященной мировой экономике сессии в рамках саммита G7.



Страны "Группы семи" сбираются до 2027 года привлечь 600 миллиардов евро в развитие инфраструктуры развивающихся стран в рамках инициативы, направленной на противодействие многотриллионному проекту Китая "Один пояс, один путь". 200 миллиардов долларов в общий бюджет привлекут США.

В меморандуме на сайте Белого дома говорится, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 запускают официальное партнерство, которое устранит недостатки в инфраструктуре развивающихся стран, укрепит мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинет интересы Вашингтона в сфере нацбезопасности.

Финансирование будет направлено в климатическую и энегобезопасность, цифровую связь, здравоохранение и гендерное равенство.

Кроме того, Шольц и Байден во время встречи договорились продолжать военную помощь Украине. Как стало известно агентству Bloomberg, в проекте декларации "семёрки" говорится, что её лидеры будут оказывать поддержку Украине – военную, гуманитарную, дипломатическую – столько, сколько потребуется.

Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. В этом году на мероприятие также приглашены представители Индонезии и Индии.

Президент Индонезии Джоко Видодо намерен посетить Россию и Украину. Как передаёт агентство Reuters, Видодо называет свою поездку "миротворческой миссией" и намерен призвать президентов двух стран открыть пространство для диалога. Президент Индонезии первым азиатским лидером, который посетит Россию и Украину после начала боевых действий.

Больше новостей Радио Свобода: