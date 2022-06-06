Экономика с петлей на шее. Как Путина лишают иллюзий

Развязанная Владимиром Путиным война на территории Украины перевалила стодневный рубеж. И этот момент сопровождался целым рядом весьма неприятных для Кремля событий. Европейские страны после долгих споров и отчаянной торговли отдельных членов ЕС приняли шестой пакет санкций.

Главное в нем – частичное эмбарго на покупку российской нефти, которое окончательно вступит в силу через полгода (для нефтепродуктов – через 8 месяцев). До этого допускаются разовые сделки или исполнение контрактов, заключенных до 4 июня.

Европейцы постарались максимально затруднить продажу российской нефти и в третьи страны

Исключение, на котором настояли Венгрия и Словакия, было сделано для поставок через нефтепровод "Дружба", да и то только для его южной ветки. Германия и Польша, получавшие нефть по северной части трубопровода, от российских поставок в одностороннем порядке отказались. Таким образом, Россия к концу года потеряет около 90 процентов европейского рынка.

Полностью компенсировать это наращиванием экспорта в Азию не получится. Европейцы постарались максимально затруднить продажу российской нефти и в третьи страны. Под запрет, к которому присоединилась Великобритания, попало любое техническое или финансовое содействие транспортировке российской нефти морским путем, включая услуги страхования и перестраховки.

Это как минимум резко повысит издержки экспортеров, а покупатели могут потребовать уже не 30-процентной скидки, с которой продавался в последние месяцы российский сорт Urals, а 50-процентной. Более того, далеко не все перевозчики пойдут на риск попасть под вторичные санкции даже ради сверхприбыли.

СМИ соревновались в том, кто нарисует самую страшную картину замерзающей Европы

До последнего времени представители российских властей продвигали мысль о том, что российскую нефть заменить просто нечем и, отказавшись от ее покупки, Европа обречет себя и мир на жесточайший энергетический кризис. Аналитики наперебой повышали прогнозы роста нефтяных цен, называя и 300, и 400 долларов за баррель, а СМИ соревновались в том, кто нарисует самую страшную картину замерзающей Европы.

Однако в начале лета кремлевских обитателей и близких к ним "аналитиков" ждал первый неприятный сюрприз. На состоявшемся 2 июня заседании ОПЕК+ было принято решение увеличить добычу в полтора раза сильнее, чем изначально планировалось – на 648 тысяч баррелей в сутки. Более того, власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов дали понять, что готовы компенсировать снижение российской добычи, чтобы не допустить дефицита на рынке и глобальной рецессии.

Теперь же этот "странообразующий" сектор ждут нелегкие времена

И для Европы, и для остального мира это в корне меняет дело. Энергетического апокалипсиса можно больше не опасаться. России же предстоит либо из последних сил демпинговать, поступаясь все более существенной долей экспортной выручки и, соответственно, доходов бюджета, либо сокращать добычу и отказываться от своей доли рынка в пользу стран ОПЕК, которые с удовольствием ее поделят. По результатам прошлого года нефть и нефтепродукты обеспечили 37 процентов всего товарного экспорта России. В первом полугодии 2022-го роль углеводородов из-за роста цен и международных санкций выросла еще сильнее. Теперь же этот "странообразующий" сектор ждут нелегкие времена. Причем просвета на горизонте не видно.

Вся стратегия развитых стран строится в последние месяцы на постепенном исключении путинской России из мировой экономической системы. Международные санкции создают разностороннюю и многоступенчатую систему экономической блокады. Валютой, которую российские экспортеры в рекордных количествах получали в последние месяцы, чрезвычайно трудно воспользоваться из-за финансовых ограничений и санкций, наложенных на крупнейшие банки страны.

Доставка грузов из Европы физически затруднена в силу все тех же международных ограничений

Но, даже если им удается найти обходные пути и наладить альтернативные схемы оплаты, это не гарантирует, что Россия получит те товары, в которых нуждается промышленность и конечные потребители. Поскольку санкции запрещают экспорт в страну значительного числа групп товаров, а многие компании, выпускающие не подпадающую под санкции продукцию, добровольно заявили о прекращении работы на российском рынке. Более того, доставка грузов из Европы физически затруднена в силу все тех же международных ограничений. Под запрет попали и услуги – от пиара и аудита до облачных сервисов.

Одним словом, неудавшийся путинский блицкриг перевел российскую экономику в режим осажденной крепости. Причем каждый день осады играет против тех, кто оказался внутри все менее проницаемых стен. Штурмовать эту крепость никто не собирается – время само все сделает. Потому что не оправдалась еще одна, пожалуй, главная надежда Кремля – на Китай, который поможет решить все проблемы, возникшие из-за международных ограничений.

Пекин подставляться под западные санкции не торопится

По информации газеты Washington Post, российские власти уже неоднократно требовали исполнения Пекином взятых на себя перед войной торговых обязательств. Более того, председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим советникам придумать способ, как оказать Москве финансовую помощь, не нарушая при этом международных санкций. Последняя оговорка для Путина весьма неприятна, поскольку для него критически важна вовсе не финансовая, а технологическая поддержка Китая. Без нее не то что экономику из пике не вывести, но даже пополнить изрядно истощившийся за три с лишним месяца войны запас современного оружия не получится. Но Пекин подставляться под западные санкции не торопится.

Все это еще сильнее ухудшает и без того не слишком радужные перспективы российской экономики. Удар по нефтяному сектору будет болезненным. Вынужденное сокращение добычи (не только из-за европейского эмбарго, но и вследствие ухода из России западных нефтесервисных и других компаний, услугами которых пользовались местные нефтяники) скажется и на уровне промышленного производства, и на занятости, и на доходах бюджета.

В лучшем случае восточный сосед будет обеспечивать россиян ширпотребом

Пострадают и смежные отрасли. Готовность арабских стран заменить российскую нефть своей лишает смысла все разговоры о невозможности "отключения" России от мировой экономики. Надежды стать сырьевым придатком Китая и получить оттуда оборудование для новых предприятий или хотя бы комплектующие для возобновления производства уже существующих тоже не очень оправдываются. Про высокотехнологичный импорт из Поднебесной и говорить не приходится. В лучшем случае восточный сосед будет обеспечивать россиян ширпотребом в обмен на углеводороды, металлы и удобрения.