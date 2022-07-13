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Лицом к событию. Санкт-Мариубург, страшный сон Масяни

Лицом к событию. Санкт-Мариубург, страшный сон Масяни
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Лицом к событию. Санкт-Мариубург, страшный сон Масяни

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Что знают, думают и чувствуют россияне о войне в Украине? Обсуждаем со Львом Гудковым, социологом, автором доклада “Три фазы адаптации. Война с Украиной в российском общественном мнении”, и Виталием Манским, режиссером документального кино, директором фестиваля “Артдокфест”.

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