Лицом к событию. Санкт-Мариубург, страшный сон Масяни

Что знают, думают и чувствуют россияне о войне в Украине? Обсуждаем со Львом Гудковым, социологом, автором доклада “Три фазы адаптации. Война с Украиной в российском общественном мнении”, и Виталием Манским, режиссером документального кино, директором фестиваля “Артдокфест”.
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