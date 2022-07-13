Лицом к событию. Санкт-Мариубург, страшный сон Масяни

Что знают, думают и чувствуют россияне о войне в Украине? Обсуждаем со Львом Гудковым, социологом, автором доклада “Три фазы адаптации. Война с Украиной в российском общественном мнении”, и Виталием Манским, режиссером документального кино, директором фестиваля “Артдокфест”.