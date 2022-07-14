Санкт-Мариубург, страшный сон Масяни

Правда ли, что большинство населения России поддерживает войну и готово к ее продолжению? Как на самом деле выглядит и меняется картина реакции на вторжение в Украину с 24 февраля? Конформизм, политическая инфантильность, выученная беспомощность, отсутствие эмпатии.

Режиссер-мультипликатор Олег Куваев выпустил новый эпизод со своей героиней, которая вместе с семьей пытается спастись из-под обстрелов. Поможет ли этот антивоенный мульфильм русской публике осознать личную цену войны?

С кем вы, мастера культуры? Почему деятели искусств совершенно полярным образом реагируют на украинскую войну?

Обсуждаем со Львом Гудковым, социологом, автором доклада “Три фазы адаптации. Война с Украиной в российском общественном мнении”, и Виталием Манским, режиссером документального кино, директором фестиваля “Артдокфест”.

Трансляция в 19.05. Ведет программу Елена Фанайлова

