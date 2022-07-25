Лицом к событию. Плохое поведение Израиля

Голос российского МИД Мария Захарова обвинила Израиль в "проукраинской позиции". То есть уже даже Израиль, пытавшийся держать нейтралитет, записали в недружественные. На какой почве Россия вообще собирается создавать какие-либо союзы? В гостях: Алексей Мельник, Ксения Светлова, Леонид Гозман.
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