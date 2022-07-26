Голос российского МИД Мария Захарова обвинила Израиль в "проукраинской позиции" и "поддержке киевского режима", абсолютно созвучными "странному и диковатому голосу Запада". То есть уже даже Израиль, пытавшийся держать нейтралитет, записали в недружественные. То есть кого-то Москва отпихивает своими руками. А кто-то наоборот сторонится ее жарких объятий. Китай вон самолет вместе с Россией передумал разрабатывать. А собирался. На какой почве Россия вообще собирается создавать какие-либо союзы? В гостях: украинский военный аналитик Алексей Мельник, израильский политик Ксения Светлова, российский политик Леонид Гозман. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
Плохое поведение Израиля
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