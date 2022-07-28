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Лицом к событию. Занавес для гастролеров. Железный

Лицом к событию. Занавес для гастролеров. Железный
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Лицом к событию. Занавес для гастролеров. Железный

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Филипп Киркоров отгастролировал в Крыму перед "героями спецоперации" и двинулся на Молдову. И перед ним там захлопнули двери. Рядовых россиян тоже хотят ограничить в зарубежных поездках. Об этом Валерий Паша (Молдова), Дмитрий Семенов (Латвия), Борис Вишневский (Россия)

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