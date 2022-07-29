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Лицом к событию

Занавес для гастролеров. Железный

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров отгастролировал в Крыму перед "героями спецоперации" и двинулся на Молдову. И перед ним там захлопнули двери. До этого Финляндия отказала во вьезде Вячеславу Бутусову. Причина - его поддержка военного вторжения РФ в Украину. А пропутинский Игорь Бутман даже и не надеется куда либо выехать. Говорит: сидели дома в вирус, посидим еще. Разница в том, что эпидемия заканчивается. А репутация - она навсегда. Рядовых россиян, уже независимо от их позиции, тоже хотят ограничить в зарубежных поездках. Странно, когда русские туристы едут посмотреть Лувр, в то время как их армия убивает украинцев, - говорят западные политики, предагающие отменить визы для граждан РФ. Что думают об этом гости программы "Лицом к событию"? В эфире Валерий Паша, председатель сообщества WatchDog (Молдова), Дмитрий Семенов, журналист (Латвия), Борис Вишневский, политик (Россия). Ведущая Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

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