Зеленский внёс в Раду представление об увольнении генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора Украины. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Согласно законодательству, генеральный прокурор освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной Рады.

Ранее Зеленский отстранил Венедиктову от должности наряду с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Комментируя своё решение, Зеленский заявил, что его причина - в сотнях уголовных дел о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. По его словам, эти факты "порождают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям".

18 июля, в офисе Зеленского заявили, что об увольнении должностных лиц пока речь не идёт, а решение об этом будет приниматься по результатам служебной проверки.

Ирина Венедиктова возглавляет Генеральную прокуратуру Украины с марта 2020 года.

Ранее Зеленский внес в Раду представление об увольнении главы СБУ Ивана Баканова.

Накануне в ежедневном видеообращении президент Украины сообщил, что среди сотрудников СБУ проводится кадровая ревизия и сейчас решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы.