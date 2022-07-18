Под подозрением. Потрясения в силовых структурах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля подписал указы о временном отстранении от занимаемых должностей председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Баканов отстранен от должности по 47-й статье Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, а Венедиктова – по статье 11 закона "О правовом режиме военного положения". По итогам начавшихся служебной проверки и расследования Зеленский примет решение о целесообразности внесения в Верховную Раду представления о согласии депутатов на увольнение глав этих ведомств.

До окончания служебной проверки и расследования исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначен Алексей Симоненко, который до этого занимал пост заместителя главы ведомства. А исполняющим обязанности председателя СБУ стал Василий Малюк, до этого первый заместитель руководителя Службы безопасности Украины.

Конституция Украины предусматривает назначение и увольнение руководителей Генпрокуратуры и СБУ лишь Верховной Радой по представлению президента. Кадровые указы Зеленского в его окружении объясняют тем, что президент и общество "достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от глав этих органов по очищению страны от коллаборационистов и государственных изменников". Сохранят ли Баканов и Венедиктова свои должности, и каковы реальные причины, по которым они могут лишиться своих кресел?

Многочисленные провалы и подозрения

К настоящему времени в Украине возбуждено 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности в отношении работников прокуратуры, следствия и других правоохранительных органов. 198 человек получили "уведомления о подозрении". Известно, что более 60 сотрудников, в том числе СБУ, остались на контролируемых сейчас российскими военными территориях Украины и работают против украинского государства. В обычном видеообращении, посвященном итогам очередного дня войны, комментируя кадровые указы об отстранении от должностей руководителей СБУ и прокуратуры, Зеленский 17 июля подчеркнул:

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, вызывают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ".

23 июня издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что президент Украины планирует сменить главу СБУ из-за многочисленных провалов спецслужбы и потери Херсонской области. Быстрый захват российскими военными этого региона на юге Украины, как считают многие в Киеве – результат предательства в украинских силовых структурах.

Спустя четыре дня после публикации Politico, 27 июня, на совместном брифинге в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о возможном скором увольнении Баканова, заявил: "Во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил, а во-вторых, у нас сейчас проходит инспекция всех правоохранительных органов. Именно по причине того, что 24 февраля произошло полномасштабное вторжение РФ на нашу землю". На этом же брифинге президент Украины отметил, что смена руководства Службы безопасности Украины и любого иного правоохранительного органа в государстве зависит от результатов их инспекции.

Друг детства президента

Как неоднократно говорил сам Зеленский, он вырос "в одном дворе" c Иваном Бакановым, в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Они вместе работали в Студии "Квартал 95". Потом во время предвыборной президентской кампании Баканов руководил штабом Зеленского, а также возглавлял партию "Слуга народа".

Иван Баканов закончил Киевский национальный экономический университет им. Гетьмана (в 1997 году) и Академию труда, социальных отношений и туризма (в 2006 году) по специальности "Суд, адвокатура и прокуратура". Баканов занимает пост главы СБУ с августа 2019 года. По словам оппонентов президента, Баканов был назначен на должность с нарушением действующей процедуры (не прошел при назначении специальной проверки). Новые претензии к председателю СБУ начали звучать после масштабного вторжения России в Украину.

На фоне обвинений в адрес Баканова – в серьезных просчетах СБУ в ходе российской агрессии – Зеленский в конце мая уволил руководителя харьковского управления СБУ Романа Дудина, а в апреле лишил генеральских званий бывших начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. Наумов бежал из Украины в первые дни российского вторжения. 7 июня его задержали на границе между Сербией и Северной Македонией по обвинению, как утверждают источники "Украинской правды", в отмывании денег.

Киевский политолог Владимир Фесенко в интервью агентству УНИАН назвал отстранение Баканова от должности главы СБУ "закономерным из-за ряда его кадровых ошибок" и допустил, что последней каплей в решении главы государства стал арест Олега Кулинича, бывшего начальника Управления СБУ в Автономной республике Крым (после аннексии Россией полуострова УСБУ в АР Крым размещалось в Херсоне).

16 июля сотрудники украинских правоохранительных органов задержали Кулинича по подозрению в совершении государственной измены. Ему инкриминируют сотрудничество со спецслужбами РФ и передачу россиянам информации о действующей в России агентурной сети Украины. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Олег Кулинич возглавлял УСБУ в Автономной республике Крым с октября 2020-го до марта 2022 года. Когда-то он учился в нынешней академии ФСБ РФ и проходил там же военную службу (тогда – в Федеральной службе контрразведки Российской Федерации). Предполагается, что именно Кулинич может быть причастен к быстрому захвату Херсонской области российскими военными, наступавшими из Крыма. Утверждается, что один из помощников Кулинича Игорь Садохин, координировавший антитеррористическую деятельность Управления СБУ в Херсонской области, был задержан в марте по обвинению в государственной измене в Черновицкой области – есть сведения, что он передал российским силам карту минных полей и координаты объектов обороны для российской военной авиации.

Эксперт "Украинского института будущего" Игорь Попов рассуждает в интервью Радио Свобода о перспективах объявленного расследования, по итогам которого Иван Баканов и Ирина Венедиктова могут лишиться кресел руководителей, соответственно, СБУ и генпрокурора:

Больше шансов быть уволенным у Баканова

– Такая вероятность, безусловно есть. Больше шансов быть уволенным у Баканова. Потому что в обществе звучали и продолжают звучать претензии к СБУ относительно ряда высокопоставленных сотрудников ведомства, некоторые из которых либо задержаны, либо покинули страну. Предполагаю, что расследование закончится отставкой Баканова и назначением нового главы СБУ.

– А как тогда расценивать слова Зеленского о том, что если бы он хотел уволить Баканова, то давно бы это сделал, прозвучавшие в конце июня после публикации издания Politico?

– Такие отставки не анонсируются. Если бы президент почти месяц назад сказал, что он собирается уволить Баканова, то в этом случае Иван Геннадиевич мог бы подписать документы, которые усложнили бы жизнь следующему главе СБУ. Поэтому, полагаю, что изучение документов продолжалось, и доклады от контролирующих и курирующих служб поступали президенту Украины. Но если до этого подобное решение было несвоевременным, то сейчас такое время наступило. И, возможно, появилась новая информация, которая повлияла на срочное принятие объявленного решения.

Давняя соратница

Ирина Венедиктова – давняя соратница Владимира Зеленского. Она первая женщина на посту генерального прокурора Украины, возглавившая ведомство в марте 2020 года. До прихода в украинскую политику Венедиктова заведовала кафедрой гражданского права Харьковского университета. Потом была депутатом Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" и временно исполняла обязанности руководителя Государственного бюро расследований Украины.

Как отмечает политолог Владимир Фесенко, к работе Венедиктовой на посту генпрокурора были претензии еще и до начала полномасштабной войны. Не исключено, что после начала российского вторжения их стало еще больше, например, касательно сотрудничества с международными партнерами Украины в вопросе документирования и расследования военных преступлений России.

Согласно президентскому указу, обязанности генпрокурора Украины теперь временно исполняет Алексей Симоненко. В конце 2021-го он был и.о. генпрокурора и именно он тогда, в соответствии с украинским законодательством, "подписал​ подозрение", то есть выдвинул обвинение в госизмене, против экс-президента Украины Петра Порошенко – поскольку Венедиктова в тот момент неожиданно ушла в отпуск. В те дни в Верховной Раде обсуждали скорую отставку Венедиктовой. По словам некоторых соратников президента, она не соглашалась с обоснованностью обвинений в адрес Порошенко и ушла в отпуск, чтобы не подписывать нужные документы.

Эксперт "Украинского института будущего" Игорь Попов напоминает, что в Украине раз в полгода появляются такие слухи в отношении буквально каждого высокопоставленного чиновника, руководителя того или иного ведомства. Но в итоге никаких отставок не происходит. Однако сейчас, возможно, у президента страны есть какая-то особо важная информация, которая не стала публичной не только в отношении Баканова, но и в отношении Венедиктовой:

– Примечательно, что в отношении двух этих ведомств – СБУ и генпрокуратуры – у главы государства возникли вопросы касательно их сотрудничества с Европейским Союзом. В рамках предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС нам выставили семь требований. В их числе – назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а это касается в том числе и генпрокурора, и провести комплексную реформу правоохранительных органов, включая СБУ. Реформа СБУ "зависла", поскольку ее руководитель не нашел общего языка с парламентом. И мне кажется, что Зеленский очень серьезно взялся за то, чтобы выполнить все требования ЕС, касающиеся движения Украины на пути евроинтеграции. И реформа СБУ, и назначение антикоррупционного прокурора могут быть одними из мотивов этих отстранений.

– А в чем состоит проблема реформы Службы безопасности Украины?

– Давно готовая к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении концепция предусматривает ликвидацию у СБУ экономических и следственных функций. То есть речь идет о том, чтобы забрать у СБУ функции силового правоохранительного органа, сконцентрировав ее усилия на сборе информации для защиты национальной безопасности, что свойственно классическим спецслужбам большинства западных стран. То есть – оставить функции контрразведки, обеспечения защиты государственной тайны и борьбы с терроризмом. Согласие по реформе между руководством СБУ и Верховной Радой существует, но есть и очень много расхождений, в разных деталях, в том числе по срокам. Проект и соответствующий законопроект необходимо подкорректировать, польку после развязанной Россией войны против Украины не может быть никаких сокращений офицеров СБУ. Часть этих офицеров, очевидно, необходимо перевести с борьбы с экономическими преступлениями на борьбу со шпионажем.

– Эксперты не исключают, что вслед за кадровыми изменениями в руководстве СБУ и Офисе генпрокурора вскоре последуют и другие перестановки во власти. Из-за серьезных просчетов ряда министров при принятии решений в условиях войны больше месяца в украинском обществе обсуждают вероятность отставки всего состава правительства Украины во главе с Денисом Шмыгаем. В окружении Зеленского предлагают сократить число профильных министерств с 20 до 12. И звучат прогнозы, что в сентябре Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров.

В следующем кабинете министров половину мест могут занять новые лица

— Да, существует вероятность переформатирования украинского правительства в начале осени. В следующем кабинете министров половину мест могут занять новые лица. И это также будет логичным. В разгар боевых действий такие кадровые перестановки внесли бы определенный дисбаланс, но почти пять месяцев масштабной российской агрессии показали, что не во всех наших министерствах смогли перестроить работу на режим военного времени. И новый состав правительства позволит усилить работу всех министерств, которые в условиях войны будут действовать быстрее, опираясь на жесткую вертикаль власти, – убежден Игорь Попов.