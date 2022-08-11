Суд в Москве отправил Марину Овсянникову под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 9 октября бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которую обвиняют в распространении фейков об армии. О домашнем аресте Овсянниковой ходатайствовало следствие, написал в телеграм-канале Дмитрий Захватов.

Перед оглашением решения суда из зала вывели публику, включая журналистов, однако Овсянникова успела показать написанный ею плакат со словами "Пусть убитые дети снятся вам по ночам".

Накануне стало известно об уголовном деле в отношении Овсянниковой по статье о фейках про армию из-за её пикета у Кремля с плакатом "Путин – убийца, его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?", который она провела 15 июля. Тогда она не была задержана.

10 августа после обыска в её доме в Подмосковье Овсянникову доставили в Следственный комитет, где ей предъявили обвинение и задержали.

Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей.

Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления".

После этого Овсянникова уволилась с Первого канала и несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, не раз высказываясь с осуждением войны, в том числе в резкой форме.

Ранее Овсянникову штрафовали по статье о дискредитации армии.

В июле суд обязал журналистку выплатить 50 тысяч рублей из-за речи у Басманного суда во время избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Её признали виновной в дискредитации армии. Тогда Овсянникова назвала войну "самым ужасным преступлением XXI века".

8 августа суд оштрафовал Овсянникову еще на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за пост в фейсбуке.