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Лицом к событию. Птичку не жалко

Лицом к событию. Птичку не жалко
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Лицом к событию. Птичку не жалко

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1. Зачем Путину на Камчатке "подогнали" кречета? 2. В. Путин как специалист по экологии. Почему отодвинули С.Иванова? 3. Почему президент РФ противопоставил российскую армию ДНРовской в пользу последней? В гостях: Алексей Романов, Дмитрий Морозов, Андрей Колесников.

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