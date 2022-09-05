Лицом к событию. Птичку не жалко

1. Зачем Путину на Камчатке "подогнали" кречета? 2. В. Путин как специалист по экологии. Почему отодвинули С.Иванова? 3. Почему президент РФ противопоставил российскую армию ДНРовской в пользу последней? В гостях: Алексей Романов, Дмитрий Морозов, Андрей Колесников.
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