1. Зачем Путину на Камчатке "подогнали" кречета?

2. В. Путин как специалист по экологии. Почему отодвинули С.Иванова?

3. Почему президент РФ противопоставил российскую армию ДНРовской в пользу последней?

4. Согласны ли россияне, что они расколоты по линии "спецоперации"?

В гостях: журналист Алексей Романов, активист Дмитрий Морозов, аналитик Андрей Колесников.

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Елена Рыковцева: Возможно, не все знают, что в стране есть главный эколог в администрации президента – это Сергей Борисович Иванов. Когда-то он работал преемником или одним из них на пару с Дмитрием Медведевым. Теперь он несколько лет уже как отвечает за экологию Российской Федерации. Трудно понять, почему его назначали экологом, бэкграунд у него не вполне экологический, разве что он поливал цветы в коридорах ФСБ, такое нельзя исключать. Тем не менее, есть такой человек, специально отвечающий за экологию. Почему Владимиру Путину самому пришлось брать удар на себя и разговаривать с участниками камчатского форума об экологии, совершенно непонятно. Тем более, что Сергей Борисович, главный специалист по экологии, тоже там присутствовал и как-то с ними коммуницировал, но этого нет в официальной хронике. Федеральные каналы показывают то, как общался с экологической молодежью сам Владимир Путин. Мы тоже посмотрим фрагмент этого общения.

Елена Рыковцева: То есть вы видите, что Владимир Путин многому научился у этих молодых людей, что, оказывается, эта жвачка, которую приклеивают, представляет опасность ровно потому, что побывала у вас во рту, напиталась микробами, потом вы создаете для окружающих экологическую катастрофу. С нами на связи экологический активист Дмитрий Морозов. Я думаю, вы более подробно посмотрели это общение, этот контакт с молодежью. Вы для себя поняли, почему Владимир Путин решил заняться этими вопросами?

Дмитрий Морозов: Это совершенно унизительно. Владимир Путин на всю страну как будто бы высмеивает экологию. Пришли молодые ребята, которые фактически, возможно, говорят умные вещи, но по сути дела они дискредитируют само понятие "экологические активисты" именно в ситуации этого конкретного разговора. Владимир Путин своими вопросами как будто бы унижает само слово "экология". Про лопухи, про жвачки – это полный кошмар. Я думаю, конкретно этот разговор случился, потому что в России назревает и фактически существует конкретный экологический кризис. Катастрофа, которая происходит сейчас, и полностью игнорируется теми учреждениями, которые должны этим заниматься, она не может быть замолчана, нельзя о ней не говорить, нельзя ничего не предпринимать. Один из способов для того, чтобы защищать застройщиков и защищать коррупцию, которая выступает против людей, которые хотят защитить свою природу, которые им мешают зарабатывать деньги – это выставление экологов и активистов как городских сумасшедших. Например, в Москве сейчас исчезают леса. . Посмотрите на карту Битцевского леса, а это второй лес в Москве, который обеспечивает весь город кислородом, он реально исчезает. У нас каждый год сажают в три раза меньше деревьев, чем рубят в самом городе, в котором прокладывают трассы, в котором работают мусоросжигательные заводы. По всему Подмосковью все лето полыхали свалки, и у людей шла кровь из носа. У нас, например, на Сахалине исчезает лосось. Лосось ловят огромными сетями, он весь туда попадает, не добирается до зоны нереста и фактически исчезает Весь этот разговор я могу подытожить одной фразой: экологию пытаются сделать ручной, пытаются сделать тем, что воспрепятствует заработку денег тем, кто участвует в этой коррупционной системе.

Елена Рыковцева: С нами на связи Алексей Романов, журналист. Мы с вами отмечаем три года хабаровских протестов в эти дни. Дмитрий сейчас употребил слово "из них делают городских сумасшедших". Что делают они из себя сами? Это же не касается "специальной военной операции", это касается экологии, о которой можно говорить открыто, жестко, бить тревогу. Но я этой тревоги не вижу в этом общении. Почему они себя и в этом сдерживают?

Алексей Романов: По всей видимости, люди умеют некоторым образом связывать дважды два. Если ты выходишь с некими требованиями, а в Хабаровске были не только и не исключительно требования политические, особенно в первые дни, как раз и экология звучала, и та самая красная рыба в первый же день. Люди понимают, что без какого-то массового давления достичь чего-то не удастся. Позволить массовое давление, неважно, по какому поводу, власти не могут. Будут предприняты все усилия для того, кто понимает быстро, приучить к мысли, что те же экологические вопросы – это что-то такое маргинальное. Тем же, кто попытается быть более настойчивым или, не дай бог, попытается делать в каком-то ярком формате или, не дай бог, массовом формате, их ждут репрессии. Как это будет делаться, Хабаровск теперь тоже прекрасно знает. После того, как волна протестов пошла на спад, тот самый Хабаровск подвергся очень серьезным репрессиям, десятки, сотни людей попали на колоссальные штрафы. Понятно, что после того, что затем происходило в том же Минске, что происходит сейчас на фоне "специальной военной операции", эти репрессии может быть уже не кажутся такими масштабными, глубокими и тяжелыми. Но для тогдашнего Хабаровска, Дальнего Востока это был очень яркий показательный урок. Люди понимают, что власть по-своему системна, что власть по-своему последовательна. Если она изо всех сил не подпускает людей к решению самых ярких вопросов, связанных с их судьбой, вопросов политических, она точно так же приложит все усилия, чтобы не подпустить людей к решению вопросов может быть чуть менее значимых, но тоже об их жизни. Все вопросы в стране должна решать власть. Вот вы, которые здесь ходите, не имеете ни малейших прав на свою территорию, на свою жизнь, на свою судьбу – один из уроков Хабаровска, один из вбитых в людей примеров того, что будет делать власть, и как себя должны вести люди. Люди что-то понимают, мне кажется.

Елена Рыковцева: С нами на связи Андрей Колесников. Зачем действительно понадобилось, имея полномочного представителя по экологии, который тоже приехал и встречался, устраивать это шоу для президента специальное по вопросу экологии?

Андрей Колесников: Сергей Борисович здесь совершенно ни при чем, потому что вопросы экологии – это способ пиара Путина. Он главный по любым вопросам, он должен быть главным по экологическим вопросам. Другой разговор, что это общение превращается в смесь "прямой линии" и Клуба веселых и находчивых, потому что вышучивает эти проблемы. Это одновременно еще общение с молодежью, он сейчас все чаще и чаще встречается с молодыми людьми, потому что идет работа с этой аудиторией, идет привлечение этой аудитории на поддержку его режима, его действий. Вот эти самые дети, юноши, девушки, выглядят просителями, как на "прямой линии". Кроме того, безусловно, экологические вопросы – это очень конфликтная составляющая. Гражданское общество в своем сопротивлении может зайти в политическую сферу именно из экологического протеста. Это очень серьезные вещи. Мы помним Архангельск, мы помним Башкортостан. На самом деле этот режим побаивается экологических активистов.

Елена Рыковцева: Поэтому нужно пригласить отборных, более-менее ручных, которые скажут: здравствуйте, Владимир Владимирович, а каковы ваши экологические привычки?

Андрей Колесников: Нужно пригласить пионеров и комсомольцев. Это та же самая модель общения с молодым поколением, что и при товарище Сталине, утепление образа вождя.

Елена Рыковцева: Я думаю, что сейчас мы покажем еще один фрагмент этого общения. Как сказал сам Владимир Путин, он отступил от вопроса экологии. Где плохо экологически с точки зрения участницы этого форума? Конечно, плохо на Донбассе, где киевские фашисты истребили все живое. Вот такой вопрос она ему обращает про несчастного лесника, который вынужден заниматься в одиночку экологией на всей огромной территории.

Елена Рыковцева: Они сражаются результативно, лучше, чем профессиональные военные. Почему он решил это сказать?

Андрей Колесников: Потому что нет ничего важнее. Животные, конечно, чрезвычайно важны и растения очень важны, он лучший друг животных, как минимум, он очень любит тигров, что-то такое с белыми кречетами происходило. Он очень не любит людей, судя по тому, что он делает в Украине. Очень не любит тех людей, которые, собственно, отвечают за его "специальную военную операцию", вынуждены брать оружие в руки ни за что. Здесь идет речь о якобы добровольцах, хотя, я думаю, что там, как мы знаем, много добровольно-принудительных процедур осуществляется над местным населением, как, собственно, и по всей стране. Откуда берутся вооруженные люди, мы знаем, из самых разных источников, потому что стандартных ресурсов не хватает. В этих словах невольно прозвучало признание непрофессионализма собственной профессиональной армии, которая должна выполнять все задачи, которые выполняет. Полгаться на каких-то добровольцев, чтобы продолжать то, что длится уже шесть месяцев, этот абсолютный кошмар, который поставил вверх дном весь мир, всю Европу – это как?

Елена Рыковцева: Я еще раз прочитаю эту фразу: "Я прилетел сюда после очередного доклада Министерства обороны о том, что происходит". Из которого он делает вывод, что эти донбасские, как их раньше называли "ополченцы", сейчас не знаю, «воюют лучше, чем профессиональные военные». Мы можем сделать такой вывод, что это ему на совещании сказали, что плохо воюют?

Андрей Колесников: Я не думаю, что министр обороны, начальник Генштаба, с ними была встреча якобы индивидуальная, особая, признавались в собственной беспомощности. Просто, наверное, похвалили, как это обычно бывает: вот там добровольно воюют. Мало того, что население «встречает с цветами» все-таки, как выясняется, в Херсоне, в Запорожье «готовы голосовать все сто процентов населения за присоединение к России», только пока не получается провести эти референдумы, соответственно, добровольцы тоже идут защищать свою землю, нападать на чужую землю, если они не считают себя украинцами, гражданами Украины, находясь на территории Украины. Я думаю, что все это, как всегда, риторические приемы, выдумки. Это все из разряда, прощу прощения, "резиновых поп" и белых кречетов.

Елена Рыковцева: Кстати, о кречетах. Пока это еще не стало мемом, потому что не все знают, что произошло только что на Камчатке. Давайте посмотрим.

Елена Рыковцева: Алексей, ваши впечатления от насущных проблем, которые решает, разруливает Владимир Путин на Дальнем Востоке, от знакомства с кречетом до необходимости развивать курорты именно сейчас? Кстати, были перечислены моря, где ведутся боевые действия, куда самолеты не летают с 24 февраля.

Алексей Романов: Мне не так давно на просторах Телеграма попалось видео: посмотрите, какое здоровское, ностальгическое. Я был очень удивлен: это был какой-то итоговый субботний выпуск в Комсомольск-на-Амуре студии телевидения, это было начало 2000-х. Выпуск этот был посвящен визиту губернатора Виктора Ишаева в славный город Комсомольск-на-Амуре. Виктор Ишаев очень долго, подробно рассказывал, вот птиц не кормил.

Елена Рыковцева: Не бывать ему поэтому президентом.

Алексей Романов: Уже не бывать. Самое главное, там прозвучали слова, которые, сколько я себя помню, звучат всегда – о развитии Дальнего Востока. Они каждый год или через год говорят о том, что необходимо возрождать судостроение, каждый год говорят о том, что необходимо возрождать, создавать туризм. В этом году разве что накануне визита Путина во Владивосток владивостокские начальники выдвинули идею о том, что давайте мы сделаем город Владивосток городом-миллионником. Для этого мы 600-тысячный Владивосток объединим со 100-тысячным Артемом, это немаленькое расстояние, крупненький город получается по размеру, еще 300 тысяч мы город-спутник построим. Такой очередной прожект, которых на Дальнем Востоке видели массу, в который не верит никто и очень давно. Сколько мы там взрослые более-менее люди себя помним, именно эти слова звучат от президентов, от губернаторов, от полномочных представителей и так далее. Сегодня и уже много лет Дальним Востоком заведует Юрий Трутнев, человек, который был недолго министром природных ресурсов, потом стал главным по Дальнему Востоку. В качестве министра по природным ресурсам даже официально бил рекорды по своим доходам, которые он декларировал. Дальний Восток даже дальневосточниками воспринимается как кормушка, куда приезжают вытянуть что-нибудь, что лежит в земле, то, что растет в лесу, то, что плавает в море, а потом хоть трава не расти. В качестве некоторой компенсации разговоры о том, что страна восходящего солнца, раньше всех солнышко встречаем.

Елена Рыковцева: «Развивать Дальний Восток», он действительно вечно недоразвитый – это правда. Кто бы ни приезжал, что бы ни говорили: надо развивать Дальний Восток, он все еще у нас нуждается.

Алексей Романов: Я родом из маленького городочка, забавное название Сковордино, там был три достопримечательности – памятник Ленину неподалеку от вокзала, а на самом вокзале было две мемориальных доски. Одна из них сообщала, что в далеком 20 каком-то году на этом вокзале выступал Михаил Калинин, а другая мемориальная доска, ее сейчас сняли, к сожалению, сообщала, что в 1978 году на этом вокзале выступал Леонид Ильич Брежнев. Была такая знаменитая поездка Брежнева на поезде по Дальнему Востоку, где обсуждали развитие Дальнего Востока, само собой. Это выглядело точно так же, с поправкой может быть на стилистику той эпохи, как сейчас выглядят визиты на Дальний Восток Путина. Сидит такой Владимир Владимирович на этом форуме, чего-то там рассказывает, мы смотрим на его лицо и понимаем, что он сейчас и возраста того же самого, что был Брежнев в 1978 году. Что-то у нас рифмы на Дальнем Востоке с застойными грустными временами прямо сильнее и отчетливее становятся.

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