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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Павел Климкин о том, как война России против Украины меняет мир

Дороги к свободе. Павел Климкин о том, как война России против Украины меняет мир
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Дороги к свободе. Павел Климкин о том, как война России против Украины меняет мир

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Как меняется отношение Запада к России и Украине? Достаточна ли западная поддержка Украины? В чем должна заключаться победа Украины? Виталий Портников беседует с министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павлом Климкиным.

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