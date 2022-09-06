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Дороги к свободе

Павел Климкин: Запад понял, что с Путиным не договориться. Эфир в 20:30

Бывший министр иностранных дел Украины – о том, как война России против Украины меняет мир

Как меняется отношение Запада к России и Украине? Достаточна ли западная поддержка Украины? В чем должна заключаться победа Украины? Виталий Портников беседует с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Эфир в 20:30.

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