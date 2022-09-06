Как меняется отношение Запада к России и Украине? Достаточна ли западная поддержка Украины? В чем должна заключаться победа Украины? Виталий Портников беседует с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Эфир в 20:30.
Павел Климкин: Запад понял, что с Путиным не договориться. Эфир в 20:30
Бывший министр иностранных дел Украины – о том, как война России против Украины меняет мир
Как меняется отношение Запада к России и Украине? Достаточна ли западная поддержка Украины? В чем должна заключаться победа Украины? Виталий Портников беседует с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Эфир в 20:30.
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.