Лицом к событию. Фронт. Почему приуныла пропаганда

1. Соревнование российских губернаторов по заманиванию в контрактники 2. Что на фронте? Алексей Арестович отсылает за информацией к рос.пропагандистам 3. База Рамштайн и новый пакет поддержки Украины Обсуждают военные эксперты: Юрий Федоров, Игорь Романенко, Алексей Коваленко