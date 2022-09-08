Фронт. Почему приуныла пропаганда

1. Соревнование российских губернаторов по заманиванию в контрактники
2. Что на фронте? Алексей Арестович отсылает за информацией к рос.пропагандистам. Почему его вдохновляют их сообщения?
3. База Рамштайн и новый пакет поддержки Украины. Что он даст с точки зрения ее военных возможностей
Обсуждают военные эксперты: Юрий Федоров, Игорь Романенко, Алексей Коваленко
Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
Видеоверсия программы
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