Фронт. Почему приуныла пропаганда

1. Соревнование российских губернаторов по заманиванию в контрактники

2. Что на фронте? Алексей Арестович отсылает за информацией к рос.пропагандистам. Почему его вдохновляют их сообщения?

3. База Рамштайн и новый пакет поддержки Украины. Что он даст с точки зрения ее военных возможностей

Обсуждают военные эксперты: Юрий Федоров, Игорь Романенко, Алексей Коваленко

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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