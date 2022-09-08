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Лицом к событию

Фронт. Почему приуныла пропаганда

Встреча министров обороны стран коалиции на базе Рамштайн (Германия, 8 сентяюря 2022)

1. Соревнование российских губернаторов по заманиванию в контрактники

2. Что на фронте? Алексей Арестович отсылает за информацией к рос.пропагандистам. Почему его вдохновляют их сообщения?

3. База Рамштайн и новый пакет поддержки Украины. Что он даст с точки зрения ее военных возможностей

Обсуждают военные эксперты: Юрий Федоров, Игорь Романенко, Алексей Коваленко

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

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