Лицом к событию. Токаев спасает русских от Путина

Какие страны спасают россиян от угрозы мобилизации? А также: рассматривает ли Запад вариант физической ликвидации Путина как реальной угрозы человечеству? Об этом экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж, ветеран КГБ СССР Геннадий Гудков, журналисты Вячеслав Половинко и Айдар Бурибаев,