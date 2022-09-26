Лицом к событию. Токаев спасает русских от Путина

Какие страны спасают россиян от угрозы мобилизации? А также: рассматривает ли Запад вариант физической ликвидации Путина как реальной угрозы человечеству? Об этом экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж, ветеран КГБ СССР Геннадий Гудков, журналисты Вячеслав Половинко и Айдар Бурибаев,
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