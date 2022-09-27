Токаев спасает русских от Путина

"Большинство россиян уезжает из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность", - заявил Касым-Жомарт Токаев. Он хорошо понимает, что выхода для них нет. Ни убивать людей в Украине, ни отправляться в тюрьму они не хотят. Какие еще страны спасают россиян от угрозы мобилизации? А также: рассматривает ли Запад вариант физической ликвидации Путина как реальной угрозы всему человечеству? Об этом глава внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж, ветеран КГБ СССР Геннадий Гудков, собкор "Новой газеты" в Казахстане Вячеслав Половинко, журналист-расследователь Айдар Бурибаев, которому удалось сегодня прорваться в Казахстан. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева