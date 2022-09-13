Дороги к свободе. Псевдореферендумы Путина: причины и последствия

Для чего Владимиру Путину проводить фейковые референдумы и готовиться к аннексии украинских областей? Собеседник Виталия Портникова – Георгий Тука, руководитель и основатель волонтерской группы «Народный тыл». В прошлом – председатель Луганской областной военно-гражданской администрации.