Псевдореферендумы Путина: причины и последствия. Эфир в 20:30

Для чего Владимиру Путину проводить фейковые референдумы и готовиться к аннексии украинских областей? Собеседник Виталия Портникова – Георгий Тука, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 – 2019), председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015 – 2016). Эфир в 20:30.

