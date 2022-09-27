Для чего Владимиру Путину проводить фейковые референдумы и готовиться к аннексии украинских областей? Собеседник Виталия Портникова – Георгий Тука, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 – 2019), председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015 – 2016). Эфир в 20:30.
Псевдореферендумы Путина: причины и последствия. Эфир в 20:30
Георгий Тука – руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" – о том, что произойдет после новой аннексии
Для чего Владимиру Путину проводить фейковые референдумы и готовиться к аннексии украинских областей? Собеседник Виталия Портникова – Георгий Тука, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 – 2019), председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015 – 2016). Эфир в 20:30.
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