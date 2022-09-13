В Херсоне вчера было совершено покушение на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, назначенную на этот пост российскими оккупационными властями. По данным российских государственных агентств, в подъезде дома, где живёт Томилина сработало самодельное взрывное устройство.

Поступают противоречивые данные о состоянии чиновницы. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей сообщили вчера, что ректор получила лёгкие ранения. В результате взрыва погиб мужчина, предположительно, её охранник.

По информации Baza, Томилину поместили в реанимацию с осколочными ранениями и контузией. Во вторник утром оккупационные власти Херсона сообщили, что Томилина с лёгкими ранениями находится в одной из херсонских больниц, её жизни ничего не угрожает, пишет "Интерфакс". Проверить эти сообщения невозможно.

Томилина начала сотрудничать с назначенными Россией властями Херсона ещё весной - сразу после захвата города российскими военными. Летом она получила назначение на пост ректора Херсонского государственного университета.

Ранее она занимала должность директора академического лицея имени Мишукова при Херсонском государственном университете. Она была уволена с должности за пророссийские взгляды, сообщали украинские СМИ.

С начала весны было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них, как сообщалось, погибли. Однако позже выяснилось, что некоторые из этих покушений оказались инсценировками ФСБ. Так объявленные ранее убитыми заместитель главы российской администрации Новой Каховки Виталий Гура и заместитель начальника полиции Сергея Томко оказались живы. О том, что покушения на них были инсценированы ФСБ они рассказали в интервью Первому каналу.