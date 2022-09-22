live Человек имеет право. "Контрольный выстрел в гражданское общество"
Стрельба в школе Ижевска. Штрафы за "намерение стать иностранным агентом". Пытки участников антивоенных чтений в Москве.
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