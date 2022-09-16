Митрополит Белгородский призвал тех, кто "владеет умами", не врать

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, который ранее призывал прекратить кровопролития в Украине и России, вновь обратился к верующим с призывом "не разобщиться и не искать виноватых", а тех, кто "сегодня владеет умами людей" не врать.

Иначе "в этом поиске мы дойдём до гражданской войны, сказал митрополит, выступая в среду на открытии православной выставки. "Устали все прежде всего от лжи", добавил он. "То, что произошло, требует особого осмысления. И мы, наверное, сейчас не сможем дать объективных оценок происходящему," - сказал митрополит. Он также высказался о тех, кто в панике уехал из региона или не отпускает детей в школу, и посоветовал всем чаще молиться.

В июле после обстрела Белгорода митрополит Иоанн призвал молиться "о прекращении кровопролития на украинской земле" и предлагал "перековать мечи на орала".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее поддержал военное вторжение России в Украину. В своих выступлениях он обвинял в разжигании конфликта страны Запада и некие антицерковные силы и говорил, что российские военные в Украине защищают Россию.

Накануне в городе Валуйки в Белгородской области в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, при обстреле, в котором он обвинил украинских военных, была повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города, загорелись восемь частных жилых домов. Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной.