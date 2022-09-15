Школы двух районов Белгородской области перевели на онлайн обучение

Власти Белгородской области ввели дистанционный режим обучения в школах приграничных с Украиной районов. Об этом в своём телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Ограничения также коснулись и детских садов, там будут работать только дежурные группы.

Речь идёт о территориях двух районов Белгородской области – зоне в 15 километров вдоль границы в Валуйском городском округе и в 10 километров - в Шебекинском, за исключением самого города Шебекино, уточнил губернатор.

Решение принято на заседании антитеррористической комиссии Белгородской области на фоне участившихся обстрелов приграничных районов, в которых власти обвиняют Украину.

Так, 13 сентября губернатор сообщил об обстреле села Шелаево, которое входит в состав Валуйского городского округа на границе с Харьковской областью Украины. При обстреле, как утверждает Гладков, пострадали двое мирных жителей.

Ранее власти Белгородской области запретили открывать школы и детские сады, расположенные на расстоянии ближе 5 километров к границе с Украиной.

В другом приграничном с Украиной российском регионе – Брянской области – 15 школ также были переведены на дистанционное обучение в новом учебном году. Власти считают, что очное обучение может быть небезопасно как для учащихся, так и для педагогов и персонала школ.

Сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти граничащих с "ДНР", "ЛНР" и Украиной российских территорий обратились к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой выделить дополнительные средства из федерального бюджета на внедрение системы "Безопасный город". Затраты на это оцениваются почти в 14 миллиардов рублей.

По данным издания, речь идет о Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

"Безопасный город" занимается сбором и обработкой данных из разных систем мониторинга, в том числе газоанализаторов, сенсоров и камер видеонаблюдения.

В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности.