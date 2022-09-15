Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Школы двух районов Белгородской области перевели на онлайн обучение

Власти Белгородской области ввели дистанционный режим обучения в школах приграничных с Украиной районов. Об этом в своём телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Ограничения также коснулись и детских садов, там будут работать только дежурные группы.

Речь идёт о территориях двух районов Белгородской области – зоне в 15 километров вдоль границы в Валуйском городском округе и в 10 километров - в Шебекинском, за исключением самого города Шебекино, уточнил губернатор.

Решение принято на заседании антитеррористической комиссии Белгородской области на фоне участившихся обстрелов приграничных районов, в которых власти обвиняют Украину.

Так, 13 сентября губернатор сообщил об обстреле села Шелаево, которое входит в состав Валуйского городского округа на границе с Харьковской областью Украины. При обстреле, как утверждает Гладков, пострадали двое мирных жителей.

Ранее власти Белгородской области запретили открывать школы и детские сады, расположенные на расстоянии ближе 5 километров к границе с Украиной.

В другом приграничном с Украиной российском регионе – Брянской области – 15 школ также были переведены на дистанционное обучение в новом учебном году. Власти считают, что очное обучение может быть небезопасно как для учащихся, так и для педагогов и персонала школ.

Сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти граничащих с "ДНР", "ЛНР" и Украиной российских территорий обратились к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой выделить дополнительные средства из федерального бюджета на внедрение системы "Безопасный город". Затраты на это оцениваются почти в 14 миллиардов рублей.

По данным издания, речь идет о Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

"Безопасный город" занимается сбором и обработкой данных из разных систем мониторинга, в том числе газоанализаторов, сенсоров и камер видеонаблюдения.

В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG