Лицом к событию. Зеленский ставит на Путине крест

Специальным указом президент Украины отменяет любые попытки переговоров с Путиным. Путин забанен навечно. С кем в Росссии согласятся разговаривать украинцы?, а не в сказках пропагандистов? В эфире: политик Леонид Гозман, журналист "Донбасс Реалий" Александр Демченко, политолог Станислав Бышок.