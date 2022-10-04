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Лицом к событию

Зеленский ставит на Путине крест

Владимир Путин и Владимир Зеленский, коллаж

Специальным указом президент Украины отменяет любые попытки переговоров с Путиным. Путин забанен навечно. С кем в Росссии согласятся разговаривать украинцы? Или больше ни с кем, пока Путин у власти? А также: что происходит с военнослужащими РФ, которые попали в окружение? И что происходит с теми, кому удалось из него выйти? Как это выглядит в реальной жизни, а не в сказках пропагандистов? В эфире: политик Леонид Гозман, которому удалось вырваться из российской тюрьмы, журналист "Донбасс Реалий" Александр Демченко, политолог Станислав Бышок. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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