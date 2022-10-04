Зеленский ставит на Путине крест

Специальным указом президент Украины отменяет любые попытки переговоров с Путиным. Путин забанен навечно. С кем в Росссии согласятся разговаривать украинцы? Или больше ни с кем, пока Путин у власти? А также: что происходит с военнослужащими РФ, которые попали в окружение? И что происходит с теми, кому удалось из него выйти? Как это выглядит в реальной жизни, а не в сказках пропагандистов? В эфире: политик Леонид Гозман, которому удалось вырваться из российской тюрьмы, журналист "Донбасс Реалий" Александр Демченко, политолог Станислав Бышок. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева