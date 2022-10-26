Лицом к событию. Путин сдал "крестницу" Западу.

Владимир Путин почем свет клянет Запад на Валдайском форуме. Дочь его друга Ксения Собчак бежит на Запад от уголовного преследования. Путин больше ей не защитник. Но он позволил ей убежать. Но все-таки сдал. Почему? И какую роль в этой истории сыграли Сергей Чемезов с Тиной Канделаки?
Другие материалы
-
26 октября 2022
Лицом к событию. Как война меняет мир
-
25 октября 2022
Лицом к событию. Россию пустили по военным рельсам
-
24 октября 2022
Лицом к событию. Клубок новых проблем Путина
-
21 октября 2022
Лицом к событию. Венедиктов, "коррупционер и разжигатель"
-
20 октября 2022
Лицом к событию. Путину показали солдатиков
-
19 октября 2022
Лицом к событию. "Непростые решения"