Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Путин сдал "крестницу" Западу

Владимир Путин, Ксения Собчак. Встреча с кандидатами в президенты РФ в Кремле, 2018 год

Владимир Путин почем свет клянет Запад на Валдайском форуме. Дочь его друга Ксения Собчак бежит на Запад от уголовного преследования. Путин больше ей не защитник. Но он позволил ей убежать. Но все-таки сдал. Почему? И какую роль в этой истории сыграли Сергей Чемезов с Тиной Канделаки? В обсуждении участвуют: журналисты Илья Давлятчин и Леонид Швец и глава «Трансперенси интернешнл (Россия) Илья Шуманов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG