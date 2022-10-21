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"Погибнем в ближайшее время"

"Погибнем в ближайшее время"
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"Погибнем в ближайшее время"

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"Мы все идем защищать родину, но почему мы заботимся о родине, а родина о нас не заботится?" "Мы не тронемся с места, пока нас не укомплектуют...если у нас не будет этой связи, все военнослужащие, в том числе и мы, погибнем в ближайшее время". В России мобилизованные рассказывают о том, что им выдают сломанное оборудование, жалуются на нехватку гвоздей, пил, топоров и веревок. Матери и жены пытаются найти своих близких, отправленных в тренировочные лагеря. Тем, кто отказывается брать повестки, угрожают тюрьмой.

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