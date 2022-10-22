В Москве мобилизованных с "морскими" ВУС насильно записали в стрелки

Мобилизованных с "морскими" военно-учётными специальностями вернули со сборов в Москву и произвольно заменили им специальности на стрелковые. Мобилизованных обязали снова прийти в военкомат, пригрозив обвинением в дезертирстве. Об этом сообщили "Новая газета" и издание "Сота".

Мобилизованных вернули со сборов из-за неподходящих для войны в Украине специальностей. После возвращения им запретили покидать территорию у Царицынского военкомата Москвы, пригрозив статьёй о дезертирстве, сообщает "Сота". При этом в помещение военкомата их не пустили. Судя по видео "Соты", всё происходило поздно вечером 21 октября.

Утверждается, что местный военком Виктор Кузнецов записал вернувшихся в стрелки, самостоятельно исправив их военно-учётную специальность, – в том числе мужчину со зрением -8. "Каждому лично он прописал 100 970 ВУС, и больше половины парней уехали с новыми должностями. Остальных вернули, так как они отказались подписывать некоторые документы и не согласны с изменением ВУС", – рассказал очевидец "Новой газете".

Позже всех мобилизованных отпустили, обязав явиться в военкомат в понедельник к девяти утра. В случае неявки их пригрозили объявить дезертирами, передаёт "Новая газета".

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что около десяти тысяч мобилизованных россиян вернули домой "по разным причинам". По его словам, в случаях "ошибочной мобилизации" проводится разбирательство.