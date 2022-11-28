Лицом к событию. Странная смерть "преемника"

Беларуси похоронили политика "номер два" после Лукашенко. Его ближайшего соратника Владимира Макея. Откуда такое количество версий, что смерть 64-х политика естественной не была? А также: зачем властям Грузии травить Михаила Саакашвили. А его защита заявляет, что в его организме найден мышьяк.