Лицом к событию. Странная смерть "преемника"

Беларуси похоронили политика "номер два" после Лукашенко. Его ближайшего соратника Владимира Макея. Откуда такое количество версий, что смерть 64-х политика естественной не была? А также: зачем властям Грузии травить Михаила Саакашвили. А его защита заявляет, что в его организме найден мышьяк.
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