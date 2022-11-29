Странная смерть "преемника"

В Беларуси похоронили политика "номер два" после Лукашенко. Его ближайшего соратника Владимира Макея. Государственное ТВ освещает его смерть крайне скупо. Что произошло? Откуда такое количество версий, что смерть 64-х политика естественной не была? А также: зачем властям Грузии травить Михаила Саакашвили. А его защита заявляет, что в его организме найден мышьяк. В эфире эксперты из Беларуси, Грузии и Украины. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева