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Лицом к событию

Странная смерть "преемника"

Владимир Макей и Михаил Саакашвили, коллаж

В Беларуси похоронили политика "номер два" после Лукашенко. Его ближайшего соратника Владимира Макея. Государственное ТВ освещает его смерть крайне скупо. Что произошло? Откуда такое количество версий, что смерть 64-х политика естественной не была? А также: зачем властям Грузии травить Михаила Саакашвили. А его защита заявляет, что в его организме найден мышьяк. В эфире эксперты из Беларуси, Грузии и Украины. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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