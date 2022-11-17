Зеленский: Киев готов к публичному диалогу с Россией, а не "за кулисами"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что война между Россией и Украиной завершится мирными переговорами, но решение о прекращении боевых действий должно быть обоюдным, а исход переговоров тесно связан с раскладом сил на поле боя.

"Мы все хотим мира и согласованного разрешения [конфликта]. Но в то же время мы должны понимать, что если Россия и президент Путин прекратят боевые действия и Украина тоже прекратит боевые действия, то тогда наступит мир", - сказал Столтенберг в интервью Би-би-си в среду вечером.

Однако украинские власти не согласны с этой позицией. В Киеве полагают, что прекращение боевых действий и начало мирных переговоров приведут к замораживанию конфликта. Это даст России необходимую передышку, чтобы восстановить свою боеспособность и повторить вторжение уже с новых рубежей.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что переговоры с Москвой возможны лишь после того, как все российские войска полностью покинут захваченные территории, и гарантий, что "это больше не повториться".

Накануне в беседе с журналистами Зеленский сообщил, что получил определенные сигналы от лидеров других стран о желании России начать переговоры. По словам украинского президента, Киев не хочет иметь отношений с Россией "за кулисами", но готов к публичному диалогу.

"Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной публичную войну",— цитирует Зеленского "Украинская правда".

Ранее выступая с видеообращением к участникам саммита "Группы 20" , Зеленский предложил 10 шагов для восстановления мира в Украине. При этом он призвал другие страны не требовать от Киева пойти на " с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью".

Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. . Кроме того, среди условий переговоров с Россией Зеленский назвал гарантии безопасности, радиационную и ядерную безопасность и освобождение всех пленных.

В Кремле заявили, что выдвинутые президентом Владимиром Зеленским условия подтверждают позицию Украины об отказе вести переговоры. Поэтому Москва продолжит достижение своих целей в рамках "специальной военной операции, "заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее МИД России назвал неприемлемым условие о выводе войск для начала переговоров с Украиной.

Переговоры России и Украины были остановлены в мае. В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остаётся Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов. Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.

В последние дни на фоне успехов на фронте Вооружённых сил Украины политики и лидеры разных стран всё чаще говорят о возможности возобновить переговоры. Однако подчёркивают, что только Украина будет решать, при каких условиях и как это произойдет.