Дороги к свободе. Беларусь: поиск выхода

Будет ли белорусская армия участвовать в войне России против Украины? Сможет ли белорусская оппозиция повлиять на ситуацию? Гость Виталия Портникова - Валерий Ковалевский, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, его представитель по иностранным делам.
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